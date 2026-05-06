Rexel lève 400 MEUR via une émission obligataire convertible

Le spécialiste mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, annonce le succès de son émission d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANE) à échéance 2031, pour un montant nominal de 400 MEUR.

L'opération, réservée aux investisseurs qualifiés, permettra au groupe d'optimiser ses coûts de financement et de diversifier ses sources de financement afin de soutenir sa stratégie de développement. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de la société.



Les obligations, d'une valeur nominale unitaire de 100 000 EUR, porteront un coupon annuel fixe de 1%, payable semestriellement à compter du 13 novembre 2026.



Le prix de conversion initial a été fixé à 50,314 EUR, soit une prime de conversion de 35% par rapport au cours de référence de l'action Rexel sur Euronext Paris.



Les obligations seront émises au pair avec un règlement-livraison prévu le 13 mai 2026 et une échéance fixée au 13 mai 2031.



Avant maturité, les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé à l'initiative de la société ou des porteurs, sous certaines conditions prévues dans les modalités de l'émission.