Rexel lève 400 MEUR via une émission obligataire convertible
Le spécialiste mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, annonce le succès de son émission d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANE) à échéance 2031, pour un montant nominal de 400 MEUR.
L'opération, réservée aux investisseurs qualifiés, permettra au groupe d'optimiser ses coûts de financement et de diversifier ses sources de financement afin de soutenir sa stratégie de développement. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de la société.
Les obligations, d'une valeur nominale unitaire de 100 000 EUR, porteront un coupon annuel fixe de 1%, payable semestriellement à compter du 13 novembre 2026.
Le prix de conversion initial a été fixé à 50,314 EUR, soit une prime de conversion de 35% par rapport au cours de référence de l'action Rexel sur Euronext Paris.
Les obligations seront émises au pair avec un règlement-livraison prévu le 13 mai 2026 et une échéance fixée au 13 mai 2031.
Avant maturité, les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé à l'initiative de la société ou des porteurs, sous certaines conditions prévues dans les modalités de l'émission.
Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 17 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 876 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. Le CA par marché se répartit comme suit :
- tertiaire (50%) : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- industrie (26%) : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel (24%) : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,3%), Allemagne-Autriche-Suisse (11,3%), Belgique-Luxembourg-Pays-Bas (8%), Royaume-Uni et Irlande (4,9%), Europe (4,9%), Etats-Unis (38%), Amérique du Nord (7,9%) et Asie-Pacifique (5,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.