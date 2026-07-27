Rexel relève ses objectifs 2026

Le spécialiste de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie a signé un premier semestre 2026 de bonne facture, marqué par une accélération de son activité et une amélioration de sa rentabilité, conduisant le groupe à relever ses objectifs annuels.

Le spécialiste de la distribution de matériel électrique a réalisé un chiffre d'affaires de 9,99 milliards d'euros au premier semestre, en progression de 5,1% à jours constants. Cette dynamique s'est renforcée au deuxième trimestre, où les ventes ont atteint 5,25 milliards d'euros, en hausse de 6,7%, grâce à une croissance enregistrée dans l'ensemble des régions.



Cette accélération reflète les investissements réalisés dans les segments les plus porteurs, notamment les services à valeur ajoutée pour les data centers en Amérique du Nord et les solutions d'électrification en Europe. Les volumes progressent dans toutes les zones géographiques pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2023, avec un retour à la croissance en Europe. Les prix de vente évoluent également favorablement dans toutes les régions.



Rexel poursuit par ailleurs le renforcement de son portefeuille d'activités avec trois acquisitions stratégiques en Amérique du Nord, destinées à étoffer son offre de services à valeur ajoutée et ses activités dans les automatismes industriels. Parmi elles figure Dee Electronics, dont l'acquisition a été finalisée le 10 juillet.



La rentabilité est également au rendez-vous. La marge d'EBITA ajusté ressort à 6,2%, en progression d'environ 40 points de base sur un an, soutenue par le levier opérationnel, les hausses de prix, la bonne exécution des plans d'économies et l'effet relutif des acquisitions.



La marge d'EBITA courant atteint 6,4%, bénéficiant en outre d'un effet favorable non récurrent lié au cuivre.



Le résultat opérationnel s'établit à 605 millions d'euros, contre 506 millions d'euros un an plus tôt, malgré la prise en compte d'éléments exceptionnels liés notamment aux restructurations, aux dépréciations d'actifs et aux cessions.



Le résultat net progresse de 31%, à 342 millions d'euros, tandis que le résultat net récurrent affiche une hausse de 12,6%, à 347 millions d'euros.



Fort de ces performances, Rexel relève ses objectifs pour 2026.



Le groupe vise désormais une croissance des ventes à jours constants d'environ 5%, contre une fourchette de 3 % à 5% auparavant. Il anticipe également une marge d'EBITA courant ajusté d'au moins 6,2%, contre un objectif d'environ 6,2 % précédemment, et confirme son objectif de conversion du free cash-flow supérieure à 65%.



Enfin, Rexel réaffirme ses ambitions à moyen terme et confirme le déploiement de son plan stratégique Axelerate 2028, destiné à soutenir sa croissance et à renforcer sa création de valeur.