Le spécialiste de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie a signé un premier semestre 2026 de bonne facture, marqué par une accélération de son activité et une amélioration de sa rentabilité, conduisant le groupe à relever ses objectifs annuels.
Le spécialiste de la distribution de matériel électrique a réalisé un chiffre d'affaires de 9,99 milliards d'euros au premier semestre, en progression de 5,1% à jours constants. Cette dynamique s'est renforcée au deuxième trimestre, où les ventes ont atteint 5,25 milliards d'euros, en hausse de 6,7%, grâce à une croissance enregistrée dans l'ensemble des régions.
Cette accélération reflète les investissements réalisés dans les segments les plus porteurs, notamment les services à valeur ajoutée pour les data centers en Amérique du Nord et les solutions d'électrification en Europe. Les volumes progressent dans toutes les zones géographiques pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2023, avec un retour à la croissance en Europe. Les prix de vente évoluent également favorablement dans toutes les régions.
Rexel poursuit par ailleurs le renforcement de son portefeuille d'activités avec trois acquisitions stratégiques en Amérique du Nord, destinées à étoffer son offre de services à valeur ajoutée et ses activités dans les automatismes industriels. Parmi elles figure Dee Electronics, dont l'acquisition a été finalisée le 10 juillet.
La rentabilité est également au rendez-vous. La marge d'EBITA ajusté ressort à 6,2%, en progression d'environ 40 points de base sur un an, soutenue par le levier opérationnel, les hausses de prix, la bonne exécution des plans d'économies et l'effet relutif des acquisitions.
La marge d'EBITA courant atteint 6,4%, bénéficiant en outre d'un effet favorable non récurrent lié au cuivre.
Le résultat opérationnel s'établit à 605 millions d'euros, contre 506 millions d'euros un an plus tôt, malgré la prise en compte d'éléments exceptionnels liés notamment aux restructurations, aux dépréciations d'actifs et aux cessions.
Le résultat net progresse de 31%, à 342 millions d'euros, tandis que le résultat net récurrent affiche une hausse de 12,6%, à 347 millions d'euros.
Fort de ces performances, Rexel relève ses objectifs pour 2026.
Le groupe vise désormais une croissance des ventes à jours constants d'environ 5%, contre une fourchette de 3 % à 5% auparavant. Il anticipe également une marge d'EBITA courant ajusté d'au moins 6,2%, contre un objectif d'environ 6,2 % précédemment, et confirme son objectif de conversion du free cash-flow supérieure à 65%.
Enfin, Rexel réaffirme ses ambitions à moyen terme et confirme le déploiement de son plan stratégique Axelerate 2028, destiné à soutenir sa croissance et à renforcer sa création de valeur.
Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 17 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 876 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. Le CA par marché se répartit comme suit :
- tertiaire (50%) : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- industrie (26%) : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel (24%) : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,3%), Allemagne-Autriche-Suisse (11,3%), Belgique-Luxembourg-Pays-Bas (8%), Royaume-Uni et Irlande (4,9%), Europe (4,9%), Etats-Unis (38%), Amérique du Nord (7,9%) et Asie-Pacifique (5,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.