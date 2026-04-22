Grâce notamment à sa percée dans le secteur des data centers, le distributeur spécialisé dans le matériel électrique a été nettement revalorisé par le marché.

À l'automne 2024, nous soulignions dans ces mêmes colonnes que l'offre de l'américain QXO - qui s'est entre-temps rabattu sur d'autres perspectives - sous-valorisait largement le groupe, qui avait entrepris un pivot astucieux et renouait enfin avec la croissance.

Les résultats du premier trimestre publiés ce matin permettent de faire un point. Comme attendu, et comme observé tout au long de l'exercice 2025, c'est l'Amérique du Nord - 44% du chiffre d'affaires consolidé - qui continue de faire office de locomotive.

Les trois premiers mois de l'année marquent cependant un rebond en Europe - qui représente la moitié du chiffre d'affaires - après une année 2025 de profonde déprime, qui vit trois trimestres sur quatre accuser un recul des ventes, à cause notamment d'un secteur de la construction en complète suffocation sur le Vieux Continent.

Pour Rexel, cette conjoncture mixte fait suite à la gueule de bois post-pandémie et entraîne une stagnation du profit d'exploitation depuis trois ans. Il est encore trop tôt pour discerner une inflexion, malgré plus de 250 millions d'euros investis dans diverses acquisitions l'an dernier.

Rexel n'en a pas moins retrouvé les faveurs des investisseurs. En la matière, autant nous trouvions le groupe sous-valorisé il y a dix-huit mois, autant il faut signaler que le récent rallye ramène sa valorisation vers des multiples de son profit d'exploitation sur lesquels il a toujours buté par le passé.