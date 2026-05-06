Rexel annonce le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la société (OCEANEs) à échéance 2031, pour un montant nominal de 400 MEUR.
Cette émission sera réalisée par voie d'une offre au public destinée uniquement à des investisseurs qualifiés, et son produit net sera affecté aux besoins généraux du groupe de distribution de matériel électrique.
Les OCEANEs auront une valeur nominale unitaire de 100 000 EUR et porteront un taux d'intérêt annuel fixe compris entre 1,25% et 1,75%, payable semestriellement à terme échu les 13 mai et 13 novembre de chaque année, et pour la 1ère fois le 13 novembre 2026.
Les modalités définitives des obligations seront déterminées au terme du processus de construction du livre d'ordres, qui devrait intervenir plus tard dans la journée, et le règlement-livraison des obligations est prévu le 13 mai 2026.
À moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées puis annulées, les obligations seront remboursées au pair le 13 mai 2031. Elles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Access.
Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 17 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 876 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. Le CA par marché se répartit comme suit :
- tertiaire (50%) : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- industrie (26%) : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel (24%) : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,3%), Allemagne-Autriche-Suisse (11,3%), Belgique-Luxembourg-Pays-Bas (8%), Royaume-Uni et Irlande (4,9%), Europe (4,9%), Etats-Unis (38%), Amérique du Nord (7,9%) et Asie-Pacifique (5,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.