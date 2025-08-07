Rheinmetall accélère dans la défense, confirme ses prévisions

Publié le 07/08/2025 à 10:44 Zonebourse.com Partager

Le groupe Rheinmetall a enregistré un résultat opérationnel en hausse de 18% au titre du 1er semestre, à 475 MEUR. Le chiffre d'affaires progresse de 24% sur un an, à 4735 MEUR, tiré notamment par une hausse de 36% des activités dans la défense.



Le bénéfice par action s'établit à 5,02 EUR contre 4,21 EUR un an plus tôt.



En revanche, la génération de trésorerie reste sous pression : le free cash-flow opérationnel recule à -644 MEUR, pénalisé par d'importants investissements industriels et une montée des stocks liée à des commandes en cours.



Les prises de commandes atteignent 14 MdEUR, en léger repli de 11% du fait de retards d'attribution en Allemagne après les élections. Mais le carnet de commandes reste à un niveau historique, à 63 MdEUR, illustrant la solidité du pipeline commercial du groupe.



'Nous sommes en train de devenir un champion mondial de la défense', souligne Armin Papperger, CEO, qui met en avant le développement accéléré du groupe en Europe centrale et orientale.



Rheinmetall confirme ses prévisions pour 2025, visant une croissance de 25% à 30% de ses revenus et une marge opérationnelle autour de 15,5%.



Après cette publication, le titre cédait plus de 4% à la Bourse de Francfort.