Rheinmetall anticipe une "nette accélération" de son activité au 2e trimestre
L'activité devrait notamment être portée par la comptabilisation de livraisons reportées et par la pleine intégration de son activité navale. Le groupe allemand, qui a par ailleurs acté sa transformation en acteur exclusivement dédié à la défense avec la cession de ses activités automobiles, voit son titre légèrement progresser à la Bourse de Francfort.
A l'occasion de sa conférence téléphonique avec les investisseurs, Rheinmetall a fait savoir que le deuxième trimestre devrait marquer "une nette accélération par rapport au premier trimestre". Le groupe a notamment indiqué qu'environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires reportés du premier trimestre (environ 200 millions d'euros de camions militaires et environ 100 millions d'euros de livraisons de munitions) seront comptabilisés au deuxième trimestre, soutenant ainsi une trajectoire de ventes plus dynamique.
Par ailleurs, le deuxième trimestre devrait également bénéficier de la contribution sur un trimestre complet de l'activité Navale, alors que le premier trimestre ne reflétait qu'un mois de consolidation.
"Nous pensons que l'accélération attendue des livraisons devrait mécaniquement soutenir la génération de flux de trésorerie disponible grâce à la réduction des stocks", a rapidement réagi Saïma Hussain, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.
Elle rapporte aussi que le groupe s'est montré satisfait de la cession de ses activités automobiles, ce qui le transforme en "pure player" de la défense. "Bien que la logique stratégique soit compréhensible, les conditions de la transaction nous semblent relativement défavorables", a toutefois nuancé AlphaValue.
Pour rappel, Rheinmetall avait annoncé la semaine dernière la signature d'un accord avec le groupe industriel munichois AEQUITA en vue de la vente de son activité automobile, regroupée au sein de l'ancienne division Power Systems. L'opération, soumise aux autorisations réglementaires, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026.
Le prix d'acquisition provisoire pour 100% du capital s'élève à 350 MEUR, sous réserve des ajustements habituels jusqu'à la clôture. La division cédée a généré environ 2 MdsEUR de chiffre d'affaires en 2025.
Peu après 15h, le titre Rheinmetall progressait de 0,4% à Francfort, au sein d'un DAX en contraction de 0,4%.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.