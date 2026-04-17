Rheinmetall annonce la signature d'une lettre d'intention avec la municipalité norvégienne d'Andøy pour la création d'une installation intégrée de traitement (RhIPF) à Andenes. Destiné à servir de centre de tests pour satellites, le site doit s'implanter dans le parc d'activités de Prærien et contribuer au développement du pôle spatial et de défense local.
L'accord prévoit des avancées sur la mise à disposition du terrain, les procédures d'urbanisme et la construction, tandis que Rheinmetall Nordic fournira les spécifications techniques nécessaires.
La municipalité s'engage de son côté à faciliter les démarches administratives et l'accès aux infrastructures.
Le projet reste toutefois soumis à une décision finale d'investissement de Rheinmetall AG, qui conserve des droits exclusifs sur la zone concernée.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.