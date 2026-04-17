Rheinmetall avance sur un centre de tests satellitaires en Norvège

Le groupe allemand renforce sa présence dans le spatial et la défense avec un projet structurant sur l'île norvégienne d'Andøya, encore conditionné à une décision finale d'investissement.

Rheinmetall annonce la signature d'une lettre d'intention avec la municipalité norvégienne d'Andøy pour la création d'une installation intégrée de traitement (RhIPF) à Andenes. Destiné à servir de centre de tests pour satellites, le site doit s'implanter dans le parc d'activités de Prærien et contribuer au développement du pôle spatial et de défense local.



L'accord prévoit des avancées sur la mise à disposition du terrain, les procédures d'urbanisme et la construction, tandis que Rheinmetall Nordic fournira les spécifications techniques nécessaires.



La municipalité s'engage de son côté à faciliter les démarches administratives et l'accès aux infrastructures.



Le projet reste toutefois soumis à une décision finale d'investissement de Rheinmetall AG, qui conserve des droits exclusifs sur la zone concernée.



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