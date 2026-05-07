Rheinmetall cède 2% après ses résultats, le marché très exigeant

Le groupe allemand de défense Rheinmetall a démarré l'exercice 2026 sur les chapeaux de roues, avec une croissance à deux chiffres des bénéfices et un chiffre d'affaires en belle progression. Seule ombre au tableau : le consensus voyait encore plus grand. La publication positive fait donc malgré tout des déçus chez les plus exigeants et le titre cède 2,8% à Francfort.

Rheinmetall a publié un bénéfice net part du groupe de 111 MEUR au titre du premier trimestre, en hausse de 32% sur un an et légèrement en deçà des attentes du consensus, qui ciblait 119 MEUR. Le BPA ressort à 2,42 EUR, signalant une hausse annuelle substantielle de 26%. Le consensus était encore plus optimiste et ciblait 2,67 EUR.



De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 8% sur un an pour atteindre 1,9 MdEUR (contre un consensus de 2,24 MdsEUR).



Dans le détail, les ventes de la division Armes & Munitions ressortent à 601 MEUR (vs 599 MEUR un an plus tôt), une stabilité qui constitue un facteur d'inquiétude chez AlphaValue - surtout lorsque 1,8 MdEUR de commandes ont été enregistrées dans le même temps.

La direction explique cette évolution par un effet de base défavorable entre le 1er et le 2e trimestre. Le groupe estime toutefois que cette faiblesse est temporaire, les prévisions annuelles impliquant toujours une croissance de 39% du segment sur l'ensemble de l'exercice.



Parmi les éléments rassurants, le segment "Air Défense" progresse de 42%, à 192 MEUR, profitant de la montée en puissance des programmes Skynex/Skyranger. Le segment "Systèmes numériques" progresse de 15%, à 349 MEUR, tandis que le "Vehicle Systems" avance de 3%, à 953 MEUR. Enfin, la nouvelle division Naval Systems, consolidée depuis fin février, a généré 77 MEUR de chiffre d'affaires en mars, avec une marge opérationnelle de 10,1%.



Le résultat opérationnel consolidé ressort finalement à 224 MEUR, en hausse de 27%.



Un carnet de commandes de 73 MdsEUR



En revanche, le free cash flow opérationnel des activités poursuivies est ressorti à -285 MEUR, contre 243 MEUR un an plus tôt.

"Le manque à gagner en trésorerie est la pilule la plus difficile à avaler", assure Saïma Hussain (AlphaValue), qui impute ces chiffres à la constitution de stocks pour la montée en puissance du 2nd semestre ainsi qu'à la baisse des acomptes clients. "L'objectif de conversion de trésorerie annuel supérieur à 40% reste mathématiquement atteignable, mais la marge d'erreur s'est réduite", ajoute-t-elle.



Par ailleurs, les prises de commandes et accords-cadres ont atteint 4,9 MdsEUR, en baisse de 55% sur un an après un 1er trimestre 2025 marqué par plusieurs contrats de plusieurs milliards d'euros. En parallèle, le carnet de commandes atteint 73 MdsEUR (vs 56 MdsEUR un an plus tôt), intégrant pour la première fois Naval Systems et ses 5,5 MdsEUR de commandes.



"Pour le 2e trimestre, nous attendons une croissance plus forte des ventes et des prises de commandes, avec d'importants contrats dans les activités navales et véhicules", a commenté le directeur général Armin Papperger.



Pour 2026, Rheinmetall a confirmé ses perspectives et vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 14 et 14,5 MdsEUR, contre 9,9 MdsEUR en 2025, avec une marge opérationnelle d'environ 19%.



"Une valeur très intéressante à détenir"



Berenberg confirme son conseil acheteur sur Rheinmetall avec un objectif de cours inchangé à 2 100 EUR. Le courtier affiche toujours une vision positive sur le groupe, évoquant la montée en puissance des budgets de défense allemands et un portefeuille d'activités de plus en plus diversifié.

Selon la note, la division Air Defence reste le principal point fort du trimestre, tandis que les activités drones offrent un potentiel de croissance attractif, avec des ventes qui pourraient atteindre entre 1 MdEUR et 1,5 MdEUR à moyen terme.



Chez AlphaValue, on met en avant la baisse du cours de l'action ces six derniers mois (près de 20%, ndlr) ainsi que le carnet de commandes structurel de 73 MdsEUR pleinement préservé. Dans ces conditions, "nous maintenons notre opinion : Rheinmetall reste une valeur très intéressante à détenir", indique Saïma Hussain.



Enfin, Jefferies confirme son conseil acheteur sur Rheinmetall avec un objectif de cours inchangé à 2 220 EUR. Le broker considère que les éléments publiés au titre du 1er trimestre renforcent la visibilité sur la trajectoire de croissance du groupe et sur le phasage des commandes attendues en 2026. La note met également en avant la solidité de la dynamique commerciale, Rheinmetall anticipant environ 80 MdEUR de prises de commandes cette année, soutenues notamment par les programmes allemands, italiens et liés au soutien à l'Ukraine.