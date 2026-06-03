Rheinmetall annonce la signature d'un accord avec le groupe industriel munichois AEQUITA en vue de la vente de son activité automobile, regroupée au sein de l'ancienne division Power Systems. L'opération, soumise aux autorisations réglementaires, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026.
Le prix d'acquisition provisoire pour 100% du capital s'élève à 350 MEUR, sous réserve des ajustements habituels jusqu'à la clôture. La division cédée a généré environ 2 MdsEUR de chiffre d'affaires en 2025.
Dans le cadre de cette transaction, le groupe prévoit de comptabiliser une dépréciation supplémentaire sans effet de trésorerie d'environ 200 MEUR sur les activités abandonnées, après une charge de 350 MEUR déjà enregistrée dans ses comptes 2025. Rheinmetall précise que cet ajustement n'aura pas d'incidence sur la liquidité ni sur les résultats de ses activités poursuivies.
Avec cette cession, après la vente de ses activités de pistons en 2023-2024, Rheinmetall achève son retrait des activités civiles afin de se consacrer entièrement aux marchés de la sécurité et de la défense dans les domaines terrestre, naval, aérien et spatial.
"Si la justification stratégique est convaincante, le prix de vente provisoire de 350 millions d'euros paraît modeste pour une entreprise ayant généré un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros en 2025", a rapidement réagi Saïma Hussain, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.
"Toutefois, cette valorisation doit être replacée dans le contexte des 550 millions d'euros de dépréciations cumulées enregistrées depuis fin 2025, reflétant la forte détérioration des marchés finaux de l'automobile et la faiblesse des fondamentaux du secteur. Au final, l'opération semble plus importante du point de vue du positionnement stratégique que du point de vue de la valorisation", conclut la spécialiste.
Après avoir lâché jusqu'à 2,5% en fin de matinée, le titre a repris des couleurs ces dernières heures : vers 15h30, il était de retour en territoire positif et s'adjugeait près de 0,7%.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.