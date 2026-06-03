Rheinmetall cède ses activités civiles pour devenir un "pure player" de la défense, le titre grimpe

Le groupe allemand accélère sa transformation stratégique avec la cession de ses activités civiles à AEQUITA.

Rheinmetall annonce la signature d'un accord avec le groupe industriel munichois AEQUITA en vue de la vente de son activité automobile, regroupée au sein de l'ancienne division Power Systems. L'opération, soumise aux autorisations réglementaires, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026.



Le prix d'acquisition provisoire pour 100% du capital s'élève à 350 MEUR, sous réserve des ajustements habituels jusqu'à la clôture. La division cédée a généré environ 2 MdsEUR de chiffre d'affaires en 2025.



Dans le cadre de cette transaction, le groupe prévoit de comptabiliser une dépréciation supplémentaire sans effet de trésorerie d'environ 200 MEUR sur les activités abandonnées, après une charge de 350 MEUR déjà enregistrée dans ses comptes 2025. Rheinmetall précise que cet ajustement n'aura pas d'incidence sur la liquidité ni sur les résultats de ses activités poursuivies.



Avec cette cession, après la vente de ses activités de pistons en 2023-2024, Rheinmetall achève son retrait des activités civiles afin de se consacrer entièrement aux marchés de la sécurité et de la défense dans les domaines terrestre, naval, aérien et spatial.



"Si la justification stratégique est convaincante, le prix de vente provisoire de 350 millions d'euros paraît modeste pour une entreprise ayant généré un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros en 2025", a rapidement réagi Saïma Hussain, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.



"Toutefois, cette valorisation doit être replacée dans le contexte des 550 millions d'euros de dépréciations cumulées enregistrées depuis fin 2025, reflétant la forte détérioration des marchés finaux de l'automobile et la faiblesse des fondamentaux du secteur. Au final, l'opération semble plus importante du point de vue du positionnement stratégique que du point de vue de la valorisation", conclut la spécialiste.



Après avoir lâché jusqu'à 2,5% en fin de matinée, le titre a repris des couleurs ces dernières heures : vers 15h30, il était de retour en territoire positif et s'adjugeait près de 0,7%.