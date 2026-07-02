Rheinmetall chiffre l'annulation du programme de frégates F126
Vendredi dernier, le titre du géant allemand de la défense avait abandonné 18,65% après l'annonce, par Berlin, de l'abandon d'un projet de construction de six frégates F126, estimé à 12,8 MdsEUR. Aujourd'hui, le groupe revient pour la première fois les conséquences de cette décision.
A la suite de l'abandon du projet F126, Rheinmetall s'attend à ce que son volume de commandes enregistrées au 2e trimestre soit inférieur à l'objectif de 20 milliards d'euros qu'il s'était fixé et qui intégrait le contrat F126. Et ni la croissance du chiffre d'affaires supérieure à 60% ni la dynamique commerciale toujours soutenue dans ses autres activités ne devrait permettre de retrouver le niveau attendu.
De surcroît, "la direction a averti qu'en l'absence de mesures compensatoires, ce programme pourrait réduire le chiffre d'affaires de 2026 d'un montant pouvant atteindre 300 millions d'euros", note Saïma Hussain, qui suit le dossier pour AlphaValue. A plus long terme, la direction estime que le programme F126 représentait moins de 3% de son objectif de chiffre d'affaires pour 2030.
"Si l'impact financier direct semble donc limité, nous considérons que les implications stratégiques sont plus significatives. Le programme F126 devait valider l'expansion de Rheinmetall au-delà de son coeur de métier historique - la défense terrestre - suite à l'acquisition de Lürssen", indique l'experte.
"Son annulation soulève de nouvelles interrogations quant à la capacité du groupe à bâtir une activité navale d'envergure. Si l'impact financier peut être jugé limité, il est plus difficile de négliger le préjudice causé à la stratégie de diversification de Rheinmetall", conclut AlphaValue.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.