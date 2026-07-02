Rheinmetall chiffre l'annulation du programme de frégates F126

Vendredi dernier, le titre du géant allemand de la défense avait abandonné 18,65% après l'annonce, par Berlin, de l'abandon d'un projet de construction de six frégates F126, estimé à 12,8 MdsEUR. Aujourd'hui, le groupe revient pour la première fois les conséquences de cette décision.

A la suite de l'abandon du projet F126, Rheinmetall s'attend à ce que son volume de commandes enregistrées au 2e trimestre soit inférieur à l'objectif de 20 milliards d'euros qu'il s'était fixé et qui intégrait le contrat F126. Et ni la croissance du chiffre d'affaires supérieure à 60% ni la dynamique commerciale toujours soutenue dans ses autres activités ne devrait permettre de retrouver le niveau attendu.



De surcroît, "la direction a averti qu'en l'absence de mesures compensatoires, ce programme pourrait réduire le chiffre d'affaires de 2026 d'un montant pouvant atteindre 300 millions d'euros", note Saïma Hussain, qui suit le dossier pour AlphaValue. A plus long terme, la direction estime que le programme F126 représentait moins de 3% de son objectif de chiffre d'affaires pour 2030.



"Si l'impact financier direct semble donc limité, nous considérons que les implications stratégiques sont plus significatives. Le programme F126 devait valider l'expansion de Rheinmetall au-delà de son coeur de métier historique - la défense terrestre - suite à l'acquisition de Lürssen", indique l'experte.



"Son annulation soulève de nouvelles interrogations quant à la capacité du groupe à bâtir une activité navale d'envergure. Si l'impact financier peut être jugé limité, il est plus difficile de négliger le préjudice causé à la stratégie de diversification de Rheinmetall", conclut AlphaValue.