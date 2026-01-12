Rheinmetall a officialisé la livraison d'un premier lot de cinq véhicules de combat d'infanterie (VCI) Lynx KF41 à l'Ukraine, prévue pour le début de l'année 2026.
Ce contrat, signé en décembre 2025 et financé par le gouvernement fédéral allemand, représente un investissement s'élevant à plusieurs dizaines de millions d'euros.
Cette commande initiale fait suite à une phase de tests rigoureux et marque l'entrée du pays dans un processus d'acquisition à plus grande échelle. Les unités seront dotées d'une tourelle biplace Lance et configurées spécifiquement pour répondre aux exigences des forces armées ukrainiennes.
Armin Papperger, directeur général de Rheinmetall AG, a souligné que "cet ordre est un succès fondamental qui souligne nos efforts continus pour soutenir l'Ukraine". Le véhicule se distingue par son architecture électronique ouverte et sa modularité, offrant un potentiel d'évolution technologique important.
À terme, le partenariat prévoit la production de lots supplémentaires directement sur le territoire ukrainien.
A la suite de cette annonce, le titre s'arroge un peu plus de 1% à la Bourse de Francfort, ce qui porte sa progression à déjà 23% depuis le début de l'année.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.