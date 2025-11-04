Rheinmetall annonce la construction d'une usine de munitions d'artillerie de 155 mm à Baisogala, en Lituanie, via sa coentreprise Rheinmetall Defence Lietuva.
Le site, d'une superficie de 340 hectares, représentera un investissement direct pouvant atteindre 300 MEUR et créera jusqu'à 150 emplois.
L'usine comprendra un atelier de forge pour les douilles et une unité de chargement des obus, avec une capacité annuelle de plusieurs dizaines de milliers de projectiles. La mise en service est prévue dès 2026, avec une montée en puissance progressive en 2027 selon la demande.
Parallèlement, un protocole d'accord a été signé pour créer un centre d'excellence dédié aux propergols, destiné à produire des composants énergétiques et charges modulaires, également exploité par la coentreprise lituanienne.
Le président Gitanas Naus?da a qualifié ce projet de 'plus grand investissement de défense de l'histoire du pays' et de pas stratégique vers le renforcement de la dissuasion et de la coopération entre la Lituanie et l'Allemagne.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
