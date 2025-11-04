Rheinmetall annonce la construction d'une usine de munitions d'artillerie de 155 mm à Baisogala, en Lituanie, via sa coentreprise Rheinmetall Defence Lietuva.

Le site, d'une superficie de 340 hectares, représentera un investissement direct pouvant atteindre 300 MEUR et créera jusqu'à 150 emplois.

L'usine comprendra un atelier de forge pour les douilles et une unité de chargement des obus, avec une capacité annuelle de plusieurs dizaines de milliers de projectiles. La mise en service est prévue dès 2026, avec une montée en puissance progressive en 2027 selon la demande.

Parallèlement, un protocole d'accord a été signé pour créer un centre d'excellence dédié aux propergols, destiné à produire des composants énergétiques et charges modulaires, également exploité par la coentreprise lituanienne.

Le président Gitanas Naus?da a qualifié ce projet de 'plus grand investissement de défense de l'histoire du pays' et de pas stratégique vers le renforcement de la dissuasion et de la coopération entre la Lituanie et l'Allemagne.