Rheinmetall annonce la création de Rheinmetall ICEYE Space Solutions GmbH, une coentreprise avec le finlandais ICEYE spécialisée dans les satellites à radar à synthèse d'ouverture (SAR). Basée à Neuss, la nouvelle entité est détenue à 60% par Rheinmetall AG et à 40% par ICEYE Oy.
L'accord, signé à Berlin par Armin Papperger, CEO de Rheinmetall, et Rafal Modrzewski, CEO et cofondateur d'ICEYE, marque l'entrée renforcée du groupe allemand dans le secteur spatial.
Les opérations débuteront en 2025, avec un premier satellite produit localement dès 2026. Cette initiative répond à la hausse mondiale de la demande en capacités de reconnaissance spatiale, notamment pour les forces armées et de sécurité. Les satellites SAR d'ICEYE contribuent déjà à la défense de l'Ukraine contre la Russie.