Le ministère allemand de la Défense, via l'Office fédéral des équipements de la Bundeswehr (BAAINBw), a commandé neuf systèmes d'équipement d'entraînement pour le tir et le combat (AGSP) destinés au véhicule de combat d'infanterie Puma.
Rheinmetall agira en tant que sous-traitant principal de la coentreprise PSM GmbH, captant 118,5 millions d'euros sur un volume total de 119,5 millions d'euros.
Ces simulateurs mobiles et modulaires, logés dans des conteneurs, permettent une réplication exacte de la balistique et de la logique du véhicule sans mobiliser d'engins réels. Le système offre une flexibilité accrue grâce à une architecture permettant des mises à jour simplifiées et une maintenance externe, évitant ainsi les retours en usine coûteux.
Selon le communiqué, cette technologie permet de "former davantage de soldats d'infanterie blindée en moins de temps et avec moins d'efforts sur le véhicule Puma". Les premières livraisons sont attendues pour la mi-2027, consolidant la position de Rheinmetall Electronics GmbH dans la préparation opérationnelle des forces terrestres.
Le titre gagne 1,3% ce matin à Francfort et signe déjà une progression de... 19% depuis le début de l'année.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
