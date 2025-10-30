Rheinmetall fait savoir que sa filiale US, American Rheinmetall, a obtenu un contrat de 31 millions de dollars (environ 26,6 MEUR) auprès du National Center for Manufacturing Sciences (NCMS). Ce programme de 18 mois vise à développer et démontrer des procédés avancés d'évaluation et de réparation rapide des véhicules de combat d'infanterie Bradley (IFV), utilisés notamment par les forces armées ukrainiennes.
L'objectif est de créer une capacité de maintenance avancée, proche des zones d'opération, afin de réduire les délais d'immobilisation et d'améliorer la disponibilité du matériel. Le projet doit valider un modèle extensible de sites de réparation à distance, capables d'opérer dans des environnements difficiles.
Selon Matt Warnick, directeur général, ce contrat illustre l'engagement de la société à fournir des capacités critiques à l'armée américaine et à ses alliés. Le programme doit s'achever en mars 2027, avec la livraison des premiers véhicules réparés à cette échéance.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
