Rheinmetall fait savoir que sa filiale US, American Rheinmetall, a obtenu un contrat de 31 millions de dollars (environ 26,6 MEUR) auprès du National Center for Manufacturing Sciences (NCMS). Ce programme de 18 mois vise à développer et démontrer des procédés avancés d'évaluation et de réparation rapide des véhicules de combat d'infanterie Bradley (IFV), utilisés notamment par les forces armées ukrainiennes.

L'objectif est de créer une capacité de maintenance avancée, proche des zones d'opération, afin de réduire les délais d'immobilisation et d'améliorer la disponibilité du matériel. Le projet doit valider un modèle extensible de sites de réparation à distance, capables d'opérer dans des environnements difficiles.

Selon Matt Warnick, directeur général, ce contrat illustre l'engagement de la société à fournir des capacités critiques à l'armée américaine et à ses alliés.
Le programme doit s'achever en mars 2027, avec la livraison des premiers véhicules réparés à cette échéance.