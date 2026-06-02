Rheinmetall annonce avoir signé avec la Roumanie un ensemble de contrats de défense d'une valeur totale de 5,7 MdsEUR, le plus important contrat international de son histoire récente. Attribué dans le cadre du programme européen SAFE (Security Action for Europe), le projet prévoit la livraison entre 2028 et 2030 de 298 véhicules de combat Lynx, de systèmes de défense aérienne Skyranger, de munitions de moyen calibre ainsi que de quatre navires, dont deux patrouilleurs hauturiers.
Le groupe allemand prévoit d'investir plusieurs centaines de millions d'euros en Roumanie, où une part importante de la production sera réalisée grâce à un transfert de technologies et à l'intégration de plus de 200 sous-traitants locaux. Le projet devrait également générer plusieurs milliers d'emplois.
Selon Mihai Jurca, chef du cabinet du Premier ministre roumain, plus de 50% de la production sera réalisée en Roumanie ou avec des entreprises locales, contribuant à la modernisation des capacités de défense du pays et au développement de son industrie nationale.
Armin Papperger, directeur général de Rheinmetall, estime que ce contrat confirme l'ambition du groupe de renforcer son rôle parmi les principaux acteurs industriels de la sécurité européenne.
Le titre recule pourtant de 1,1% à Francfort en milieu d'après-midi et affiche un repli proche de 25% depuis le début de l'année.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.