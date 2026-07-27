Rheinmetall annonce que la Bundeswehr a commandé 56 transporteurs lourds Elefant 2 supplémentaires, pour un montant d'environ 60,5 MEUR. Les livraisons sont prévues en 2026 et 2027.
Cette commande s'inscrit dans le cadre d'un contrat-cadre initial portant sur jusqu'à 137 véhicules. Après une première commande de 32 exemplaires, l'accord, d'une valeur totale de 122 MEUR, a été étendu afin d'intégrer 56 véhicules supplémentaires en réponse à une demande accrue.
Le HX81 Elefant 2 est un tracteur lourd à transmission intégrale doté d'un moteur diesel de 680 chevaux. Non blindé, il complète le transporteur lourd blindé Mammut, également fourni par Rheinmetall MAN Military Vehicles. Selon le groupe, ces véhicules renforcent les capacités de transport des engins de combat de la Bundeswehr, dans le contexte du rôle logistique de l'Allemagne au sein de la défense collective de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).
Peu avant 10h30, Rheinmetall gagnait quelque 0,5% à la Bourse de Francfort.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.