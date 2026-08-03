Rheinmetall annonce le lancement de la GMF140, une frégate lance-missiles de 140 mètres et d'un déplacement de plus de 6 000 tonnes, destinée aux marines de l'OTAN et de leurs alliés. Le groupe entend la proposer dans un premier temps dans le cadre d'un programme d'acquisition en Amérique du Nord, avant de cibler d'autres marchés internationaux.
Le bâtiment est conçu pour assurer des missions de défense aérienne et antimissile balistique, de lutte anti-sous-marine et de frappe à longue portée. Il intègre notamment le système de combat AEGIS, jusqu'à 64 cellules de lancement vertical (VLS) et des options de radars américains, avec la possibilité d'être équipé du système de gestion de combat CMS330 de Lockheed Martin.
Rheinmetall souligne que la GMF140 repose sur une architecture ouverte favorisant l'interopérabilité avec les forces de l'OTAN et l'intégration de systèmes américains ou européens. La frégate peut également embarquer des hélicoptères maritimes et des systèmes sans équipage afin de renforcer ses capacités opérationnelles.
Le groupe allemand publiera ses résultats trimestriels le 6 août. Depuis le début de l'année, le titre affiche un repli de l'ordre de 25%, une contraction qui avait même atteint près de 40% début juillet.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.