Rheinmetall en hausse malgré des résultats préliminaires décevants
Le groupe allemand publie des indicateurs préliminaires contrastés pour le premier trimestre, avec des revenus inférieurs au consensus mais un carnet de commande bien rempli et des objectifs ambitieux pour la seconde partie de l'année. Le titre progresse de 1,6% à Francfort.
A quelques jours de la publication de ses résultats trimestriels, prévue le 7 mai, Rheinmetall a publié des résultats préliminaires au titre du 1er trimestre. Le groupe d'armement annonce un chiffre d'affaires de 1,938 MdEUR au premier trimestre 2026, en hausse de 7,7% sur un an, mais inférieur au consensus de 2,3 MdsEUR.
Le résultat opérationnel atteint 224 MEUR (consensus : 229 MEUR), en progression de 33 MEUR, avec une marge de 11,6%, contre 10,5% un an plus tôt, conforme aux attentes du marché.
La performance devrait s'accélérer au deuxième trimestre, portée par la montée en cadence des livraisons dans les segments armes et munitions, notamment grâce au démarrage complet du site de Murcie en Espagne, ainsi que par la livraison de camions déjà produits pour un client allemand, assure le groupe.
Le carnet de commandes s'établit à environ 73 MdsEUR, en hausse de 31% sur un an, soutenu par des prises de commandes de 4,9 MdsEUR et l'intégration initiale du backlog de Naval Systems.
Le flux de trésorerie disponible opérationnel (OFCF) ressort négatif à -285 MEUR, pénalisé par la hausse des investissements et du besoin en fonds de roulement, avec de faibles acomptes clients. Un chiffre qui ressort "très en dessous du consensus de +181 MEUR, en raison d'une forte hausse du besoin en fonds de roulement et de faibles acomptes clients", souligne Saïma Hussain, analyste chez AlphaValue.
Rheinmetall confirme par ailleurs ses objectifs annuels 2026, visant une croissance du chiffre d'affaires de 40 à 45%, une marge opérationnelle d'environ 19% et un taux de conversion de trésorerie supérieur à 40%.
Des analystes plutôt positifs sur le titre
Réagissant à cette publication, DZ Bank confirme son conseil à l'achat sur le titre Rheinmetall, avec un objectif de cours relevé de 2 180 à 2 188 EUR . Selon le broker, le premier trimestre est ressorti en deçà des attentes en raison d'effets de timing, notamment liés à des décalages de facturation et à une montée en puissance progressive de certaines capacités.
La note souligne toutefois la solidité du carnet de commandes, avec une prise de commandes atteignant 4,9 Md EUR, soutenue notamment par la demande dans la division défense. Le bureau d'études salue aussi des perspectives qui "restent bien orientées" malgré un profil d'activité plus faible au premier trimestre.
De son côté, Chloé Lemarie, analyste en charge du dossier chez Jefferies, confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 2 220 EUR. L'analyste évoque elle aussi des résultats préliminaires sous les attentes, avec un chiffre d'affaires en hausse de 7,7% mais inférieur de 15% au consensus, et un EBIT également décevant.
La note met toutefois en avant des commentaires jugés encourageants pour le premier semestre, avec une accélération attendue au deuxième trimestre grâce à la montée en cadence de la production et aux livraisons en Allemagne.
D'après le bureau d'études, la visibilité reste solide avec des objectifs annuels confirmés, soutenus par un carnet de commandes record de 73 Md EUR et des perspectives de commandes importantes, notamment en Allemagne.
Enfin, pour AlphaValue, "le thème porteur de la défense et le carnet de commandes massif de 73 Md EUR restent intacts, mais Rheinmetall devient clairement un dossier d'exécution ("show-me")".
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.