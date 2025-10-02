Rheinmetall enregistre une commande de 60 MEUR dans l'électromobilité
Publié le 02/10/2025 à 12:56
Ces composants, essentiels à la sécurité des véhicules électriques, permettent l'activation et la coupure fiables du système haute tension, notamment en cas d'accident ou de court-circuit. Rheinmetall en profite pour rappeler que ses contacteurs sont conçus pour des plateformes 450 et 900 volts, favorisant ainsi la stratégie d'électrification des constructeurs et la transformation du groupe vers l'électromobilité.
'Cette nouvelle commande consolide la présence croissante de Rheinmetall sur le marché des contacteurs haute tension et confirme son rôle de partenaire de confiance à l'échelle mondiale dans les composants pour véhicules électriques', assure la société dans son communiqué.