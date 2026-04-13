Rheinmetall et Destinus s'allient pour produire des missiles en Europe

Le groupe allemand de défense s'associe à la société technologique néerlandaise pour créer une coentreprise dédiée aux systèmes de frappe avancés, dans un contexte de forte demande.

Rheinmetall annonce la création d'une coentreprise avec Destinus, baptisée Rheinmetall Destinus Strike Systems, dont la mise en place est prévue au second semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires. Détenue à 51% par Rheinmetall et 49% par Destinus, elle se concentrera sur la fabrication, la commercialisation et la livraison de missiles de croisière et d'artillerie balistique.



Le partenariat vise à combiner les capacités industrielles du groupe allemand avec l'expertise technologique de Destinus, notamment dans les systèmes déjà testés en conditions réelles. La production en série et la qualification seront assurées en Allemagne, tandis que Destinus poursuivra le développement de composants clés en Europe.



"Nous combinons capacités industrielles et savoir-faire technologique pour poser les bases de missiles opérationnels à grande échelle", a commenté

Armin Papperger, dirigeant de Rheinmetall.



Le marché visé couvre l'Europe et certains pays de l'OTAN, avec une demande croissante pouvant atteindre des milliers, voire des dizaines de milliers de systèmes par an.



Le titre Rheinmetall gagne près de 2% ce matin à Francfort dans un DAX en baisse de 1%.