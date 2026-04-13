Rheinmetall annonce la création d'une coentreprise avec Destinus, baptisée Rheinmetall Destinus Strike Systems, dont la mise en place est prévue au second semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires. Détenue à 51% par Rheinmetall et 49% par Destinus, elle se concentrera sur la fabrication, la commercialisation et la livraison de missiles de croisière et d'artillerie balistique.
Le partenariat vise à combiner les capacités industrielles du groupe allemand avec l'expertise technologique de Destinus, notamment dans les systèmes déjà testés en conditions réelles. La production en série et la qualification seront assurées en Allemagne, tandis que Destinus poursuivra le développement de composants clés en Europe.
"Nous combinons capacités industrielles et savoir-faire technologique pour poser les bases de missiles opérationnels à grande échelle", a commenté Armin Papperger, dirigeant de Rheinmetall.
Le marché visé couvre l'Europe et certains pays de l'OTAN, avec une demande croissante pouvant atteindre des milliers, voire des dizaines de milliers de systèmes par an.
Le titre Rheinmetall gagne près de 2% ce matin à Francfort dans un DAX en baisse de 1%.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.