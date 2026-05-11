Rheinmetall annonce un partenariat avec Deutsche Telekom afin de développer un système de protection multi-menaces destiné aux villes et aux infrastructures critiques en Allemagne. Cette coopération sera présentée lors du salon de la sécurité AFCEA, qui débute le 12 mai à Bonn.
Le projet combinera des technologies de cybersécurité, de protection périmétrique et de détection de drones. "Une défense efficace nécessite une combinaison de capteurs, d'effecteurs et de réseaux de communication sécurisés", a déclaré Armin Papperger, directeur général de Rheinmetall.
Deutsche Telekom mettra à profit son expertise dans la connectivité, le cloud et l'analyse de données. L'opérateur affirme avoir déjà détecté des vols de drones illégaux lors du championnat d'Europe de football 2024 en Allemagne pour le compte de la police.
Les deux groupes travaillent également sur la détection de drones pilotés via les réseaux mobiles. Telekom collabore notamment avec l'université Helmut Schmidt de Hambourg afin de transformer le réseau 5G en un système de détection capable d'identifier des anomalies liées au pilotage de drones.
Rheinmetall, déjà actif dans la défense anti-aérienne et les systèmes autonomes, participe par ailleurs à un projet de sécurisation du port de Hambourg contre les menaces liées aux drones.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.