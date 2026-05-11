Rheinmetall et Deutsche Telekom veulent bâtir des boucliers anti-drones

Le groupe de défense allemand et l'opérateur télécoms comptent unir leurs expertises pour répondre à la montée des menaces hybrides liées aux drones et aux actes de sabotage.

Rheinmetall annonce un partenariat avec Deutsche Telekom afin de développer un système de protection multi-menaces destiné aux villes et aux infrastructures critiques en Allemagne. Cette coopération sera présentée lors du salon de la sécurité AFCEA, qui débute le 12 mai à Bonn.



Le projet combinera des technologies de cybersécurité, de protection périmétrique et de détection de drones. "Une défense efficace nécessite une combinaison de capteurs, d'effecteurs et de réseaux de communication sécurisés", a déclaré Armin Papperger, directeur général de Rheinmetall.



Deutsche Telekom mettra à profit son expertise dans la connectivité, le cloud et l'analyse de données. L'opérateur affirme avoir déjà détecté des vols de drones illégaux lors du championnat d'Europe de football 2024 en Allemagne pour le compte de la police.



Les deux groupes travaillent également sur la détection de drones pilotés via les réseaux mobiles. Telekom collabore notamment avec l'université Helmut Schmidt de Hambourg afin de transformer le réseau 5G en un système de détection capable d'identifier des anomalies liées au pilotage de drones.



Rheinmetall, déjà actif dans la défense anti-aérienne et les systèmes autonomes, participe par ailleurs à un projet de sécurisation du port de Hambourg contre les menaces liées aux drones.