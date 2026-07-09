Rheinmetall et MBDA décrochent un important contrat avec la marine allemande

Le groupe d'armement allemand franchit une nouvelle étape dans le développement des capacités de défense de la Bundeswehr avec un programme dont la mise en service est prévue en 2029.

Rheinmetall rapporte avoir été retenu, aux côtés de MBDA Deutschland, pour développer un système d'arme laser à haute énergie destiné à la marine allemande. Attribué par l'Office fédéral allemand des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw), le contrat, d'un montant de "plusieurs centaines de millions d'euros", prévoit la conception d'un système complet intégrant l'ensemble de la chaîne opérationnelle, de la détection des cibles jusqu'à leur neutralisation.



Les deux groupes, qui vont créer une coentreprise pour ce projet, mettent l'accent sur les chaînes d'approvisionnement et les compétences industrielles allemandes afin de renforcer la souveraineté nationale dans cette technologie.

Le système devrait entrer en service en 2029 et a déjà été éprouvé à bord de la frégate Sachsen, effectuant plus de 1 000 tirs contre des cibles aériennes, maritimes et terrestres lors des essais.



Selon les industriels, cette technologie offre "une protection renforcée, notamment contre les drones, grâce à une précision élevée et une efficacité accrue avec une puissance laser réduite".



Malgré cette annonce, le titre Rheinmetall recule de près de 4% à Francfort et a cédé plus du tiers de sa valeur depuis le début de l'année.