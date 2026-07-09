Rheinmetall rapporte avoir été retenu, aux côtés de MBDA Deutschland, pour développer un système d'arme laser à haute énergie destiné à la marine allemande. Attribué par l'Office fédéral allemand des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw), le contrat, d'un montant de "plusieurs centaines de millions d'euros", prévoit la conception d'un système complet intégrant l'ensemble de la chaîne opérationnelle, de la détection des cibles jusqu'à leur neutralisation.
Les deux groupes, qui vont créer une coentreprise pour ce projet, mettent l'accent sur les chaînes d'approvisionnement et les compétences industrielles allemandes afin de renforcer la souveraineté nationale dans cette technologie. Le système devrait entrer en service en 2029 et a déjà été éprouvé à bord de la frégate Sachsen, effectuant plus de 1 000 tirs contre des cibles aériennes, maritimes et terrestres lors des essais.
Selon les industriels, cette technologie offre "une protection renforcée, notamment contre les drones, grâce à une précision élevée et une efficacité accrue avec une puissance laser réduite".
Malgré cette annonce, le titre Rheinmetall recule de près de 4% à Francfort et a cédé plus du tiers de sa valeur depuis le début de l'année.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.