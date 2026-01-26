Rheinmetall et OHB envisagent un réseau satellitaire militaire équivalent à Starlink pour la Bundeswehr
Le groupe d'armement Rheinmetall et le fabricant de satellites OHB discutent d'une alliance pour proposer un réseau de communication sécurisé par satellites à l'armée allemande, inspiré du modèle Starlink d'Elon Musk, selon le Financial Times.
Cette initiative leur permettrait de capter une partie du budget de 35 milliards d'euros que Berlin prévoit de consacrer aux technologies spatiales militaires. Le projet, encore à un stade préliminaire, viserait à créer une constellation de satellites en orbite basse, spécifiquement conçue pour les besoins de la Bundeswehr.
Ces discussions interviennent alors que les industriels européens de la défense et du spatial se livrent une bataille pour décrocher les contrats promis par l'Allemagne, qui cherche à renforcer son autonomie stratégique et à réduire sa dépendance vis-à-vis des Etats-Unis, rappelle le quotidien britannique des affaires.
Le réseau militaire envisagé offrirait une connectivité résiliente sur le champ de bataille, à l'image de ce que Starlink a fourni aux forces ukrainiennes après l'invasion russe. Berlin ambitionne de devenir le troisième investisseur mondial dans le spatial, derrière Washington et Pékin.
OHB, qui a déjà fourni des satellites au programme européen Galileo et à la Bundeswehr, voit dans ce projet une chance de se positionner face à la consolidation du secteur autour d'Airbus, Thales et Leonardo. De son côté, Rheinmetall, historiquement centré sur les blindés et les munitions, accélère sa diversification. Il a récemment remporté un contrat spatial de 2 milliards d'euros avec la société finlandaise Iceye pour produire des satellites radar.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.