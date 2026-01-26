Rheinmetall et OHB envisagent un réseau satellitaire militaire équivalent à Starlink pour la Bundeswehr

Le groupe d'armement Rheinmetall et le fabricant de satellites OHB discutent d'une alliance pour proposer un réseau de communication sécurisé par satellites à l'armée allemande, inspiré du modèle Starlink d'Elon Musk, selon le Financial Times.

Cette initiative leur permettrait de capter une partie du budget de 35 milliards d'euros que Berlin prévoit de consacrer aux technologies spatiales militaires. Le projet, encore à un stade préliminaire, viserait à créer une constellation de satellites en orbite basse, spécifiquement conçue pour les besoins de la Bundeswehr.



Ces discussions interviennent alors que les industriels européens de la défense et du spatial se livrent une bataille pour décrocher les contrats promis par l'Allemagne, qui cherche à renforcer son autonomie stratégique et à réduire sa dépendance vis-à-vis des Etats-Unis, rappelle le quotidien britannique des affaires.



Le réseau militaire envisagé offrirait une connectivité résiliente sur le champ de bataille, à l'image de ce que Starlink a fourni aux forces ukrainiennes après l'invasion russe. Berlin ambitionne de devenir le troisième investisseur mondial dans le spatial, derrière Washington et Pékin.



OHB, qui a déjà fourni des satellites au programme européen Galileo et à la Bundeswehr, voit dans ce projet une chance de se positionner face à la consolidation du secteur autour d'Airbus, Thales et Leonardo. De son côté, Rheinmetall, historiquement centré sur les blindés et les munitions, accélère sa diversification. Il a récemment remporté un contrat spatial de 2 milliards d'euros avec la société finlandaise Iceye pour produire des satellites radar.