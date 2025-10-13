Rheinmetall annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) pour une coopération stratégique dans le domaine des véhicules de soutien destinés aux forces armées polonaises. L'accord prévoit la création d'une coentreprise européenne dédiée à la production de véhicules blindés de dépannage, de génie et de franchissement.

Ce partenariat vise à renforcer les capacités industrielles de défense européennes dans un contexte de menaces accrues à l'Est. Rheinmetall, déjà présent en Pologne via sa filiale Rheinmetall Polska, apportera son expertise en conception, fabrication et maintenance de véhicules blindés.

Selon Dr. Björn Bernhard, directeur général de Vehicle Systems Europe, le MoU 'ouvre la voie à une extension des capacités polonaises en véhicules lourds et à une coopération européenne renforcée'.