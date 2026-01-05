La Bundeswehr (armée allemande) a substantiellement étendu un contrat-cadre initialement conclu en décembre 2022 avec Rheinmetall pour la fourniture de munitions de 30mm destinées au véhicule de combat d'infanterie (VCI) Puma.
Cet accord, courant jusqu'en 2029, prévoit désormais la livraison de plusieurs centaines de milliers de cartouches pour une valeur totale avoisinant 1 milliard d'euros.
Dans le cadre de cette extension, une commande immédiate de plusieurs centaines de millions d'euros a été enregistrée, portant sur une quantité de munitions se comptant en centaines de milliers d'unités.
Ce flux de commandes soutient la montée en puissance de la flotte de blindés Puma, dont 200 exemplaires supplémentaires ont été commandés récemment. Le groupe souligne que cet investissement reflète "les efforts des forces armées pour reconstituer leurs stocks et accroître leurs réserves de munitions au regard de la situation sécuritaire actuelle".
Rheinmetall réaffirme ainsi son rôle de fournisseur critique pour les cibles terrestres, aériennes et maritimes grâce à ses technologies de munitions programmables.
Le titre gagne près de 7% à Francfort après cette annonce.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
