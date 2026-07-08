Rheinmetall fait de la Croatie un futur pôle européen des drones terrestres
Le groupe allemand de défense renforce sa présence dans le pays avec une coentreprise destinée à développer et produire des plateformes autonomes, tout en intégrant l'industrie locale à ses programmes internationaux.
Rheinmetall annonce la création de Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o., une coentreprise avec le groupe croate DOK-ING, afin d'établir en Croatie un centre de développement, de production et d'exportation de systèmes terrestres sans pilote. Le partenariat associera le savoir-faire de DOK-ING, spécialisé depuis plus de 30 ans dans les systèmes autonomes, aux capacités industrielles et commerciales mondiales de Rheinmetall.
Les activités de recherche, développement et ingénierie resteront en Croatie, où sera développé une nouvelle génération de plateformes terrestres autonomes pour les applications militaires et de sécurité, notamment le soutien au combat, le génie militaire et le déminage. Le projet s'appuiera sur la plateforme Komodo de DOK-ING et l'expertise de Rheinmetall dans l'intégration de systèmes de défense.
Au-delà de cette coentreprise, Rheinmetall entend élargir sa coopération avec les fournisseurs, les chantiers navals, les universités et les centres de recherche croates afin de renforcer les capacités industrielles locales, les exportations et l'intégration des entreprises du pays dans les chaînes de valeur européennes de la défense.
Le titre a conclu la séance sur un repli de 4,75% à Francfort.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.