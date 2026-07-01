Rheinmetall finalise l'acquisition de DOK-ING, le titre bondit
Le groupe allemand renforce son portefeuille dans les systèmes terrestres sans pilote en prenant le contrôle du spécialiste croate DOK-ING. Le marché apprécie visiblement la nouvelle : le titre gagne près de 5,5% à la Bourse de Francfort et refait une partie de son retard après avoir été particulièrement secoué par l'abandon du projet de frégates F126 par Berlin.
Rheinmetall annonce avoir finalisé l'acquisition de 51% du capital de DOK-ING, spécialiste croate des véhicules sans pilote, qui devient "Rheinmetall Unmanned Vehicles d.o.o.". Le fondateur de DOK-ING, Vjekoslav Majetic, conserve les 49% restants. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.
Concrètement, l'opération vise à combiner l'expertise de Rheinmetall dans les véhicules tactiques avec les capacités de DOK-ING dans les systèmes autonomes, notamment autour de la plateforme hybride modulaire Komodo. Les deux partenaires prévoient de développer des solutions de combat et d'appui, dont un système d'accompagnement sans pilote ("Wingman") destiné aux chars de combat et véhicules de combat d'infanterie.
Selon Dr Björn Bernhard, directeur général de la division Vehicle Systems Europe de Rheinmetall, cette acquisition permettra de créer en Croatie un centre de compétences dédié aux véhicules militaires autonomes et de renforcer la position du groupe sur ce marché en croissance.
DOK-ING, qui a livré environ 500 plateformes dans plus de 40 pays depuis sa création, est notamment reconnu pour ses systèmes terrestres de déminage sans pilote, actuellement utilisés en Ukraine.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.