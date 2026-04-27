Rheinmetall grimpe à Francfort après un contrat de 1,04 MdEUR avec l'armée allemande

Le groupe de défense renforce sa position auprès de la Bundeswehr avec une nouvelle commande majeure dans les systèmes numériques embarqués pour soldats.

Rheinmetall annonce avoir reçu une commande de 1,04 MdEUR de la Bundeswehr pour la modernisation et la fourniture de systèmes "Infantry Soldier of the Future - Enhanced System" (IdZ-ES).



Le contrat, attribué par le BAAINBw (Office fédéral des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service), porte sur 237 systèmes de section supplémentaires ainsi que la mise à niveau d'équipements existants.

Les livraisons sont prévues entre novembre 2027 et décembre 2029, avec 8 600 soldats supplémentaires équipés, portant le total à plus de 12 000 équipements individuels.



Chaque système comprend environ 35 équipements individuels intégrant technologies informatiques, optiques et équipements de protection. Rheinmetall agit en tant qu'intégrateur principal, coordonnant plus de 30 sous-traitants.



Ce contrat s'inscrit dans un accord-cadre signé en février 2025, d'un montant maximal de 3,1 MdsEUR jusqu'en 2030, dont une première tranche ferme de 417 MEUR avait déjà été notifiée.



Les nouveaux systèmes permettront notamment une interconnexion avec les plateformes de véhicules et le réseau D-LBO ("Digitisation of Land-based Operations"), renforçant les capacités numériques du champ de bataille.



A la suite de cette annonce, le titre gagne 1,8% à Francfort.