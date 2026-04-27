Rheinmetall annonce avoir reçu une commande de 1,04 MdEUR de la Bundeswehr pour la modernisation et la fourniture de systèmes "Infantry Soldier of the Future - Enhanced System" (IdZ-ES).
Le contrat, attribué par le BAAINBw (Office fédéral des équipements, des technologies de l'information et du soutien en service), porte sur 237 systèmes de section supplémentaires ainsi que la mise à niveau d'équipements existants. Les livraisons sont prévues entre novembre 2027 et décembre 2029, avec 8 600 soldats supplémentaires équipés, portant le total à plus de 12 000 équipements individuels.
Chaque système comprend environ 35 équipements individuels intégrant technologies informatiques, optiques et équipements de protection. Rheinmetall agit en tant qu'intégrateur principal, coordonnant plus de 30 sous-traitants.
Ce contrat s'inscrit dans un accord-cadre signé en février 2025, d'un montant maximal de 3,1 MdsEUR jusqu'en 2030, dont une première tranche ferme de 417 MEUR avait déjà été notifiée.
Les nouveaux systèmes permettront notamment une interconnexion avec les plateformes de véhicules et le réseau D-LBO ("Digitisation of Land-based Operations"), renforçant les capacités numériques du champ de bataille.
A la suite de cette annonce, le titre gagne 1,8% à Francfort.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.