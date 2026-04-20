Rheinmetall annonce le lancement de la production en série du Kraken K3 Scout sur son site Blohm+Voss à Hambourg, un drone de surface (USV, "unmanned surface vessel") destiné à des usages militaires et civils. Configurable selon les missions, l'appareil peut être déployé pour la surveillance maritime, la protection d'infrastructures critiques ou comme plateforme armée.
La coentreprise avec Kraken Technology Group, désormais baptisée "Rheinmetall Kraken GmbH", vise à répondre à une demande mondiale croissante pour des systèmes autonomes prêts à l'emploi. Le K3 Scout affiche une vitesse maximale de 55 noeuds (soit 102 km/h) et une longueur de 8,4 mètres.
La production initiale est calibrée à environ 200 unités par an, avec une capacité extensible jusqu'à 1 000 unités selon la demande. "Nous pouvons adapter rapidement les volumes en fonction des commandes", précise Tim Wagner, directeur de la division Naval Systems.
Cette activité s'inscrit dans la stratégie de Rheinmetall visant à faire de Hambourg un pôle technologique de référence pour les systèmes maritimes autonomes.
Le titre Rheinmetall recule de 1,2% en fin de matinée, dans un DAX en contraction de 1,4%.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.