Rheinmetall annonce le lancement du projet stratégique 'Giga PtX', visant à permettre aux forces armées européennes de produire leurs propres carburants synthétiques (diesel, kérosène ou fioul marin) de manière autonome.
En partenariat avec plusieurs industriels, le groupe prévoit la création d'un réseau européen de plusieurs centaines d'unités modulaires capables de produire entre 5000 et 7000 tonnes par an.
Rheinmetall agira comme contractant général, assurant la conception, la construction et l'exploitation des sites. Le consortium regroupe notamment Sunfire, spécialiste des électrolyseurs, Greenlyte, producteur de CO? vert capté dans l'air, et INERATEC, responsable des procédés de conversion en carburant.
Selon Armin Papperger, dirigeant de Rheinmetall, 'la préparation à la guerre exige une infrastructure énergétique résiliente'. Le projet entend renforcer l'autonomie énergétique et la sécurité d'approvisionnement des armées européennes tout en contribuant à la transition énergétique.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
