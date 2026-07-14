Rheinmetall livre à l'Ukraine ses 1ers obus produits en Basse-Saxe
Le groupe allemand franchit une nouvelle étape dans son soutien à l'Ukraine avec une première livraison issue de son nouveau site de production d'Unterlüß, tout en poursuivant l'expansion de ses capacités industrielles.
Rheinmetall annonce la première livraison à l'Ukraine d'obus d'artillerie produits sur son site d'Unterlüß, en Basse-Saxe, baptisé "Werk Niedersachsen". Cette première expédition comprend un faible nombre à cinq chiffres d'obus RH1412 de calibre 155 millimètres, ainsi que des charges propulsives fabriquées sur d'autres sites du groupe.
Plus de la moitié de la commande a déjà été livrée, le solde devant être expédié d'ici fin 2026. Les obus RH1412 peuvent être utilisés avec différents systèmes d'artillerie de 155 millimètres et offrent une longue portée ainsi qu'une efficacité élevée.
Rheinmetall rappelle poursuivre ses investissements pour accroître ses capacités de production et vise une production annuelle d'environ 1,5 million d'obus de 155 millimètres d'ici 2030.
Ce matin, le titre recule de 1,5% à la Bourse de Francfort.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.