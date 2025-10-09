Rheinmetall annonce l'ouverture et la montée en cadence d'une unité industrielle destinée à l'assemblage, aux essais et à l'intégration de charges militaires pour munitions 'loitering' opérée par RWM Italia en Sardaigne. Ce type d'arme, munitions rôdeuses en français, se situe entre le drone et le missile, pouvant survoler une zone pendant un certain temps avant de se projeter sur sa cible. La production est répartie entre Musei (assemblage et composants électroniques inertes) et Domusnovas (fabrication et intégration des charges militaires). La gamme produite comprend les HERO 30 (portable, infanterie), HERO 120 (moyen, précision contre blindés/installations) et HERO 400 (moyen/long rayon, positions fortifiées). Le carnet de commandes dépasse 200 MEUR pour des livraisons de HERO à huit pays européens (NATO et non-NATO). L'offre couvre par ailleurs la défense contre drones : détection/identification et contre-mesures (brouilleurs, systèmes canon/air comme Skyranger, lasers à haute énergie).
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
