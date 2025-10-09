Rheinmetall annonce l'ouverture et la montée en cadence d'une unité industrielle destinée à l'assemblage, aux essais et à l'intégration de charges militaires pour munitions 'loitering' opérée par RWM Italia en Sardaigne. Ce type d'arme, munitions rôdeuses en français, se situe entre le drone et le missile, pouvant survoler une zone pendant un certain temps avant de se projeter sur sa cible.
La production est répartie entre Musei (assemblage et composants électroniques inertes) et Domusnovas (fabrication et intégration des charges militaires).
La gamme produite comprend les HERO 30 (portable, infanterie), HERO 120 (moyen, précision contre blindés/installations) et HERO 400 (moyen/long rayon, positions fortifiées).
Le carnet de commandes dépasse 200 MEUR pour des livraisons de HERO à huit pays européens (NATO et non-NATO).
L'offre couvre par ailleurs la défense contre drones : détection/identification et contre-mesures (brouilleurs, systèmes canon/air comme Skyranger, lasers à haute énergie).