Rheinmetall fait savoir que sa filiale Rheinmetall Nordic, spécialisée dans la conception et la fabrication d'accessoires d'armes, a signé un accord de partenariat stratégique avec Heckler & Koch (fabricant allemand d'armes légères) couvrant les armes légères, les accessoires d'armes et les systèmes de conduite de tir.
L'objectif est de combiner leurs expertises complémentaires afin de répondre à une demande croissante et d'assurer une fourniture fiable de systèmes intégrés de haute qualité. Thomas B. Nielsen, CEO de Rheinmetall Nordic, juge essentiel, "dans le contexte de réarmement actuel en Europe", de formaliser des alliances entre industriels européens.
Marco Geißinger, directeur commercial de Heckler & Koch, estime que cette coopération renforcera leur capacité à servir les forces militaires et de sécurité "en période d'exigences accrues". L'accord crée également un cadre commun pour soutenir le développement de nouveaux produits, sécuriser les délais de livraison et stimuler la croissance sur les marchés européens et au-delà.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
