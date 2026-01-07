Rheinmetall progresse dans la production industrielle d'hydrogène vert, le titre poursuit son envolée

Le groupe a annoncé l'achèvement réussi du projet de recherche "E2ngel", marquant une avancée majeure dans la technologie des électrodes pour l'électrolyse alcaline. Ce projet, soutenu par le gouvernement allemand, ouvre la voie à une production d'hydrogène décarboné plus compétitive.

Piloté par la filiale KS Gleitlager GmbH (KSG), ce projet s'inscrit dans la Stratégie nationale pour l'hydrogène de l'Allemagne. L'innovation majeure réside dans le développement d'électrodes sans métaux précieux, permettant de surpasser les technologies actuelles en termes de densité de puissance et d'efficacité.



Selon le docteur Karsten Lange, responsable du consortium, cette technologie permettra de "réduire les coûts de production de l'hydrogène vert grâce à un investissement global moindre", tout en doublant la densité de puissance ou en améliorant l'efficacité de plus de 10%.



Les objectifs du projet ont été dépassés lors des phases de validation menées avec le Centre aéronautique et spatial allemand (DLR) et McPhy Energy. Le passage à l'échelle industrielle est déjà amorcé : une production pilote débutera l'an prochain sur le site de St. Leon-Rot.



La ligne de production, conçue pour des électrodes atteignant deux mètres, est dimensionnée pour des systèmes d'électrolyse de plusieurs mégawatts, essentiels à la résilience de l'approvisionnement énergétique européen.



Le titre signe une progression de 0,9% à Francfort et déjà de +12% depuis le 1er janvier.