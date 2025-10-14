Rheinmetall annonce avoir reçu une commande de l'Office fédéral allemand de l'équipement, des technologies de l'information et du soutien en service (BAAINBw) pour la fourniture d'unités médicales hautement mobiles destinées à la Bundeswehr. Le contrat-cadre, signé en septembre 2025, prévoit une première tranche de plus de 300 MEUR, avec des livraisons prévues à partir de 2029.
Ces unités, conformes aux normes de l'OTAN Role 2B, comprendront onze véhicules HX et leurs conteneurs multifonctions, assurant mobilité et protection en zones de conflit. Le contrat, valable jusqu'en 2040, permet la commande d'équipements supplémentaires.
Selon Dr Deniz Akitürk, directeur général de Rheinmetall Project Solutions GmbH, ce système permettra d'offrir aux soldats 'les meilleurs soins médicaux possibles sur le terrain'.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
