Rheinmetall remporte un contrat de près de 3 MdEUR pour 222 véhicules d'infanterie
Publié le 20/10/2025 à 11:52
Temps réel estimé
|1 736,25 EUR
|+4,50 %
|-7,81 %
|+182,30 %
|11:52
|11:32
|Rheinmetall décroche un contrat de plusieurs milliards d'euros pour le blindé à roues Schakal
|DP
|11:52
|11:32
|Rheinmetall décroche un contrat de plusieurs milliards d'euros pour le blindé à roues Schakal
|DP
|10:34
|Le FTSE rebondit grâce aux banques, l'optimisme sur les discussions États-Unis-Chine soutient la tendance
|AN
|09:59
|Rheinmetall : le consortium Artec décroche un contrat majeur pour la fourniture de véhicules de combat
|MT
|09:52
|Rheinmetall AG : 222 véhicules Jackal (Schakal) commandés par l'Allemagne et les Pays-Bas pour 3,4 milliards d'euros
|RE
|17/10
|Les valeurs de la défense européenne chutent après l'annonce d'un sommet Trump-Poutine
|RE
|17/10
|Prises de bénéfices sur les valeurs de la défense - Nouveaux espoirs pour l'Ukraine
|DP
|15/10
|Point marchés-L'Europe finit en ordre dispersé, LVMH s'envole
|RE
|15/10
|Le projet de "mur anti-drones" de l'UE fait face à des obstacles politiques et techniques
|RE
|15/10
|RHEINMETALL AG : Deutsche Bank persiste à l'achat
|ZD
|15/10
|Deutsche Bank relève l'objectif de cours de Rheinmetall à 2050 euros - Recommande l'achat
|DP
|14/10
|Médecine intensive au plus près du front : Rheinmetall décroche un important contrat
|DP
|14/10
|Rheinmetall remporte un contrat de plus de 300 MEUR pour des installations médicales mobiles
|14/10
|Rheinmetall décroche une commande de 300 millions d'euros pour des unités médicales mobiles
|MT
|14/10
|Rheinmetall décroche un contrat de plus de 300 millions d'euros
|RE
|13/10
|Rheinmetall s'associe à Solugen pour renforcer la production américaine d'explosifs avancés
|13/10
|Rheinmetall et PGZ concluent un accord stratégique dans les véhicules de soutien militaires
|13/10
|Rheinmetall et Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. signent un accord stratégique sur les véhicules de soutien
|RE
|13/10
|American Rheinmetall Munitions et Solugen vont officialiser leur partenariat
|RE
|13/10
|L'Allemagne va acquérir des véhicules blindés pour près de 7 milliards d'euros
|RE
|13/10
|Italie : Les facteurs à surveiller le 13 octobre
|RE
|10/10
|Les actions allemandes dans le rouge ; les valeurs de la défense en forte baisse
|MT
|10/10
|« HB » : commande importante du système de défense anti-drones Skyranger
|DP
|10/10
|L'Allemagne prévoit de commander plus de 600 systèmes de défense aérienne à courte portée, selon Handelsblatt
|RE
|10/10
|Marché : investisseurs attentistes, les regards se tournent vers Paris
