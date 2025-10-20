Rheinmetall annonce qu'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) a confié à Artec GmbH (coentreprise détenue à 64% par Rheinmetall et à 36% par KNDS Germany) la production de 222 véhicules de combat d'infanterie Schakal, destinés à l'Allemagne (150 unités) et aux Pays-Bas (72 unités), avec une option pour 248 véhicules supplémentaires. Le contrat, d'un montant total de 3,41 milliards d'euro, représente près de 3 milliards d'euro pour Rheinmetall. Il inclut un ensemble logistique complet - pièces de rechange, matériel de formation et outillage spécialisé - ainsi que des options de protection avancée contre les armes antichars, la détection d'attaques et la défense contre les drones. Le Schakal associe le châssis 8x8 du Boxer à la tourelle 30mm du Puma, équipée du canon MK 30-2/ABM de Rheinmetall. Ce véhicule doit devenir l'élément central des nouvelles forces 'medium' de l'armée allemande, alliant mobilité, puissance de feu et protection renforcée.