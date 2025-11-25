Rheinmetall annonce avoir créé avec le finlandais ICEYE une coentreprise installée à Neuss (Allemagne) pour produire des satellites radar à synthèse d'ouverture (SAR), avec un démarrage prévu à mi-2026. Rheinmetall détient 60% de la coentreprise, ICEYE 40%.

Le groupe entend ainsi renforcer la souveraineté allemande et européenne en matière de reconnaissance spatiale en développant et exploitant sa propre constellation.

Le Dr Timo Haas, responsable de la future division Digital, souligne que "le contrôle de la reconnaissance et du commandement depuis l'espace est essentiel pour des forces armées modernes". L'accord prolonge une collaboration déjà active en Ukraine, qui reçoit des images via un canal sécurisé avec l'aval du ministère allemand de la Défense.

Un centre d'intégration et de tests, le Rheinmetall Integration & Processing Facility en Norvège, doit être opérationnel en 2027 pour soutenir notamment des lancements tactiques rapides en cas de crise.