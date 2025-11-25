Rheinmetall annonce avoir créé avec le finlandais ICEYE une coentreprise installée à Neuss (Allemagne) pour produire des satellites radar à synthèse d'ouverture (SAR), avec un démarrage prévu à mi-2026. Rheinmetall détient 60% de la coentreprise, ICEYE 40%.
Le groupe entend ainsi renforcer la souveraineté allemande et européenne en matière de reconnaissance spatiale en développant et exploitant sa propre constellation.
Le Dr Timo Haas, responsable de la future division Digital, souligne que "le contrôle de la reconnaissance et du commandement depuis l'espace est essentiel pour des forces armées modernes". L'accord prolonge une collaboration déjà active en Ukraine, qui reçoit des images via un canal sécurisé avec l'aval du ministère allemand de la Défense.
Un centre d'intégration et de tests, le Rheinmetall Integration & Processing Facility en Norvège, doit être opérationnel en 2027 pour soutenir notamment des lancements tactiques rapides en cas de crise.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
