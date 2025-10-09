Rheinmetall Hungary Zrt. annonce un nouvel investissement à Zalaegerszeg (Hongrie) visant à accroître ses capacités de développement et d'ingénierie dans le domaine des véhicules militaires. Soutenu par l'agence publique HIPA à hauteur de 1,4 MEUR, le projet prévoit la création d'environ 80 emplois qualifiés.

L'initiative porte notamment sur le perfectionnement du véhicule de combat Lynx KF41 et du char de bataille Panther KF51. Selon Paul Walf, PDG de Rheinmetall Hungary Zrt., cette expansion 'renforcera la contribution de la Hongrie aux avancées technologiques en matière de défense'.

Présent lors de l'annonce, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szíjjárto, a salué une étape clé du programme de modernisation 'Zrínyi 2026', visant à doter l'armée de matériels modernes produits localement.

Ce projet confirme la stratégie de croissance de Rheinmetall en Hongrie, combinant expertise internationale et savoir-faire national.