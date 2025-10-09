Rheinmetall Hungary Zrt. annonce un nouvel investissement à Zalaegerszeg (Hongrie) visant à accroître ses capacités de développement et d'ingénierie dans le domaine des véhicules militaires. Soutenu par l'agence publique HIPA à hauteur de 1,4 MEUR, le projet prévoit la création d'environ 80 emplois qualifiés.
L'initiative porte notamment sur le perfectionnement du véhicule de combat Lynx KF41 et du char de bataille Panther KF51. Selon Paul Walf, PDG de Rheinmetall Hungary Zrt., cette expansion 'renforcera la contribution de la Hongrie aux avancées technologiques en matière de défense'.
Présent lors de l'annonce, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szíjjárto, a salué une étape clé du programme de modernisation 'Zrínyi 2026', visant à doter l'armée de matériels modernes produits localement.
Ce projet confirme la stratégie de croissance de Rheinmetall en Hongrie, combinant expertise internationale et savoir-faire national.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
