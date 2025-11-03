Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ; - systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ; - capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ; - solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ; - autres (1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).