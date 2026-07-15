Rheinmetall s'allie à Space Norway pour renforcer la surveillance maritime spatiale
Rheinmetall a signé un protocole d'accord (MoU) avec l'opérateur norvégien Space Norway afin de développer des capacités spatiales destinées aux applications de défense, avec un accent particulier sur la surveillance maritime.
Le partenariat porte sur les communications satellitaires, les capteurs, les systèmes de mission et leur intégration dans des systèmes de commandement. L'objectif est de proposer de nouvelles capacités aux forces armées allemandes, puis à d'autres pays alliés.
L'accord prévoit notamment de combiner les satellites radar à synthèse d'ouverture (SAR) en bande C de Space Norway avec les capacités SAR en bande X de Rheinmetall ICEYE Space Solutions, déjà déployées dans le cadre du programme allemand SPOCK 1. Selon les deux groupes, la bande X permet une observation très haute résolution de cibles spécifiques, tandis que la bande C offre une couverture étendue de vastes zones maritimes, les deux technologies étant complémentaires.
Cette coopération s'inscrit dans le cadre de l'accord bilatéral Hansa entre l'Allemagne et la Norvège, qui vise à renforcer les capacités souveraines de défense des deux pays. Les deux partenaires estiment que cette complémentarité pourrait contribuer à combler les lacunes de surveillance dans l'Arctique et l'Atlantique Nord, deux zones jugées de plus en plus stratégiques.
Rheinmetall et Space Norway entendent également développer des services associés afin de transformer plus rapidement les données satellitaires en renseignement exploitable par les forces armées.
Le titre Rheinmetall recule malgré tout de 2,5% ce matin à Francfort.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.