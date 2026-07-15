Rheinmetall s'allie à Space Norway pour renforcer la surveillance maritime spatiale

Rheinmetall a signé un protocole d'accord (MoU) avec l'opérateur norvégien Space Norway afin de développer des capacités spatiales destinées aux applications de défense, avec un accent particulier sur la surveillance maritime.

Le partenariat porte sur les communications satellitaires, les capteurs, les systèmes de mission et leur intégration dans des systèmes de commandement. L'objectif est de proposer de nouvelles capacités aux forces armées allemandes, puis à d'autres pays alliés.



L'accord prévoit notamment de combiner les satellites radar à synthèse d'ouverture (SAR) en bande C de Space Norway avec les capacités SAR en bande X de Rheinmetall ICEYE Space Solutions, déjà déployées dans le cadre du programme allemand SPOCK 1. Selon les deux groupes, la bande X permet une observation très haute résolution de cibles spécifiques, tandis que la bande C offre une couverture étendue de vastes zones maritimes, les deux technologies étant complémentaires.



Cette coopération s'inscrit dans le cadre de l'accord bilatéral Hansa entre l'Allemagne et la Norvège, qui vise à renforcer les capacités souveraines de défense des deux pays. Les deux partenaires estiment que cette complémentarité pourrait contribuer à combler les lacunes de surveillance dans l'Arctique et l'Atlantique Nord, deux zones jugées de plus en plus stratégiques.



Rheinmetall et Space Norway entendent également développer des services associés afin de transformer plus rapidement les données satellitaires en renseignement exploitable par les forces armées.



Le titre Rheinmetall recule malgré tout de 2,5% ce matin à Francfort.

