Rheinmetall s'arme au Japon, ASML s'enraye en Chine
Süss Microtec progresse avant son entrée dans le MDAX, tandis que Novo Nordisk reprend un peu d'air après un relèvement de recommandation. La séance démarre plus brutalement pour 2CRSI, attaqué par Grizzly Research, et pour PPHE Hotel Group, lâché par un potentiel acquéreur.
Suss Microtec (+9%) : le spécialiste allemand des équipements pour semi-conducteurs grimpe à un nouveau plus haut annuel à l'approche de son entrée historique dans le MDAX, prévue dès le lundi 22 juin, qui génère des achats préventifs des fonds indiciels et des investisseurs institutionnels. Cette intégration, actée via la procédure d'admission accélérée "Fast Entry", consacre le groupe parmi les 90 plus grandes capitalisations allemandes en flottant.
Rheinmetall (+3%) : le géant allemand de la défense salue une information du Nikkei faisant état d'un projet de production d'équipements militaires au Japon, ouvrant une nouvelle perspective de croissance géographique pour le groupe dans un contexte de réarmement mondial accéléré.
Novo Nordisk (+2%) : le laboratoire danois profite d'un relèvement de recommandation de Nordea Bank, qui passe de conserver à acheter avec un objectif de cours fixé à 350 DKK. La décision de la banque scandinave redonne confiance aux investisseurs alors que la Fondation Novo Nordisk annonce simultanément un investissement de 450 MDKK dans la recherche cardiométabolique.
Thales (+2%) : le groupe français de défense et d'électronique réagit favorablement à l'annonce, lors du salon Eurosatory, d'un protocole d'accord avec Arquus visant à intégrer ses mortiers rayés SpinFire de 120 mm sur les véhicules tactiques légers du partenaire. Cet accord illustre la dynamique de consolidation industrielle dans le secteur de la défense terrestre française.
Actions en baisse
2CRSI (-43%) : le spécialiste français des serveurs haute performance plonge après la publication d'un rapport accusateur du vendeur à découvert Grizzly Research, qui a provoqué la suspension de la cotation du titre. La société conteste les allégations, et Portzamparc relativise l'attaque, mais l'incertitude pèse lourdement sur les investisseurs.
PPHE Hotel Group (-13%) : le groupe hôtelier londonien chute après l'échec de la proposition de rachat de Fattal Hotel Group. L'acquéreur potentiel a indiqué qu'il ne poursuivrait pas son offre tant que l'actionnaire majoritaire Euro Plaza Holdings, qui détient 33% du capital, y resterait opposé.
Julius Bär (-3%) : la banque privée zurichoise est sanctionnée par une dégradation de Keefe Bruyette & Woods, qui abaisse sa recommandation de performance de marché à sous-performance et ramène son objectif de cours de 74 à 70 CHF. Ce repositionnement baissier du courtier américain spécialisé dans les valeurs financières pèse sur le titre en séance matinale.
ASML Holding (-2%) : le spécialiste néerlandais des équipements lithographiques est plombé par des informations de Bloomberg faisant état de soupçons de Washington quant à la présence de ses machines en Chine, ravivant les craintes sur le respect des contrôles à l'exportation.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.