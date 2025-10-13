American Rheinmetall Munitions annonce un partenariat avec Solugen, fabricant texan de produits chimiques, afin de développer la production nationale de matériaux énergétiques de nouvelle génération destinés à la défense américaine. L'objectif est d'accroître la disponibilité et de réduire le coût des composants critiques tout en consolidant la base industrielle de défense des États-Unis.

Cette collaboration associe la capacité d'intégration d'American Rheinmetall Munitions à l'expertise de Solugen en production durable de produits chimiques, favorisant une adoption plus rapide d'explosifs avancés.

Gary Goodwin, PDG d'American Rheinmetall Munitions, estime que cet accord 'renforce la rapidité et l'échelle de livraison des technologies critiques tout en réduisant les coûts'. Sean Hunt, cofondateur et directeur technique de Solugen, souligne que ce partenariat 'soutient des chaînes d'approvisionnement résilientes et locales pour la défense américaine'.