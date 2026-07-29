Rheinmetall s'envole après des résultats préliminaires prometteurs, les analystes apprécient

Le groupe allemand de défense fait état d'une croissance soutenue de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, avec un carnet de commandes qui franchit un nouveau seuil. Le titre progresse de près de 8% à Francfort.

Rheinmetall a publié aujourd'hui un chiffre d'affaires préliminaire de 3,289 MdsEUR au titre du 2e trimestre de son exercice, un chiffre en hausse d'environ 69% sur un an. Pour rappel, le groupe avait indiqué début juillet viser une croissance supérieure à 60% sur la période.



Le résultat opérationnel atteint 562 MEUR, soit près de 20% au-dessus des attentes du marché (469,9 MEUR). Tous les segments ont contribué à l'amélioration du chiffre d'affaires et de la rentabilité.



Le carnet de commandes dépasse pour la première fois 80 MdsEUR, porté par 11,371 MdsEUR de nouvelles commandes, incluant un contrat de munitions téléopérées avec la Bundeswehr (armée allemande) et un contrat signé avec la Roumanie dans le cadre du programme SAFE.



Le groupe précise toutefois s'attendre à un flux de trésorerie disponible opérationnel (Operating Free Cash Flow, OFCF) nettement négatif au deuxième trimestre, en raison du décalage de paiements anticipés, de la poursuite des investissements de capacité, de la hausse des créances clients et de la constitution de stocks. Les résultats détaillés du premier semestre seront publiés le 6 août 2026.



Réagissant à cette publication, Chloé Lemarie, analyste en charge du dossier chez Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 1 300 EUR. La spécialiste met notamment en avant le CA qui ressort 4% au-dessus des attentes, ainsi que marge opérationnelle de 17,1%, contre 14,9% attendus, illustrant une solide exécution opérationnelle.



De son côté, Adrien Rabier, analyste chez Bernstein confirme sa note de "surperformance" avec une cible de cours inchangée de 1 900 EUR.

Le bureau d'études estime que la croissance de 69% des ventes au deuxième trimestre marque un retour de la dynamique après un premier trimestre décevant. Il anticipe notamment une forte contribution des divisions Weapon & Ammunition et Vehicle Systems, soutenue par la reprise des livraisons.

Le courtier considère par ailleurs que le dépassement des attentes devrait restaurer la crédibilité du groupe et soutenir le titre malgré un free cash-flow attendu fortement négatif au deuxième trimestre.