Rheinmetall, sacrifié sur l'autel du budget allemand 2027 ?
Selon un document consulté par Bloomberg, Berlin prévoirait de réduire ses dépenses de défense consacrées aux munitions l'an prochain au profit d'autres capacités. De quoi accentuer les difficultés de Rheinmetall AG, premier fabricant mondial d'obus d'artillerie de 155 mm ?
Alors que les dépenses de défense de l'Allemagne sont attendues en fortes hausses d'ici 2030, le poste "munitions" serait pour sa part en forte baisse dès l'an prochain, passant de 11 à 9,6 MdsEUR entre 2026 et 2027, rapporte Bloomberg. Dans le détail, la ligne budgétaire 2027 serait composée de 7,7 MdsEUR consacrés aux achats de munitions auxquels s'ajouteraient 1,9 MdEUR provenant d'un fonds spécial pour la défense.
Première victime de cette contraction budgétaire ? Rheinmetall. Le géant du secteur, spécialiste des chars et de l'artillerie lourde, est d'ailleurs délaissé par les marchés depuis le début de l'année (le titre a perdu près du tiers de sa valeur depuis le 1er janvier) au détriment de spécialistes des nouvelles technologies comme les drones et la robotique.
Dans une note publiée ce matin, Goldman Sachs met d'ailleurs en avant plusieurs jeunes pousses de défense technologique allemandes, comme Helsing, Quantum Systems, STARK, ARX Robotics ou Blackshark.ai.
Ainsi, le document budgétaire allemand qui circule parmi des opérateurs de marché et des fonds spéculatifs, "soulève de nouvelles interrogations sur l'intérêt d'investir dans les groupes traditionnels de défense, y compris un acteur majeur comme Rheinmetall, valorisé à 49 MdsEUR", relève-t-on chez Bloomberg.
Une porte-parole du ministère allemand de la Défense a toutefois assuré que "l'approvisionnement en munitions est et restera une priorité".
Pour l'instant, le titre Rheinmetall semble échapper à ces préoccupations et gagne 3% à Francfort.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.