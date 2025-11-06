Rheinmetall se drape de vert malgré ses résultats trimestriels mitigés

Au troisième trimestre 2025, Rheinmetall a dégagé un bénéfice net de 204 MEUR, en progression de 18% par rapport aux 173 MEUR enregistrés à la même période de 2024. Le bénéfice par action (BPA) des activités poursuivies ressort à 3,32 EUR (+6,7%) mais loin des 4,2 EUR attendus.



Le chiffre d'affaires trimestriel a atteint 2,78 MdEUR (le consensus tablait sur 2,82 MdEUR), en hausse de 13,3% sur un an , porté notamment par les segments Vehicle Systems (+8,2% à 1338 MEUR), Weapon and Ammunition (+37,9%, à 691 MEUR) ou encore Electronic Solutions qui progresse de 31,6%, à 516 MEUR, tiré par la digitalisation des armées.



L'EBIT ressort quant à lui à 315 MEUR (+17%), avec une marge de 11,3% (vs 11% un an plus tôt) mais le consensus tablait sur un EBIT de 330 MEUR.



Enfin, le free cash-flow opérationnel s'établit à -168 MEUR, contre +118 MEUR un an plus tôt, une dégradation qui s'explique par une forte augmentation du besoin en fonds de roulement et des investissements en hausse, notamment dans les sites liés à la défense.



La direction confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année, misant toujours sur une croissance de chiffre d'affaires comprise entre 25% et 30%, avec une marge opérationnelle autour de 15,5%.



Selon AlphaValue, ces résultats mitigés sont imputables à des retards dans les commandes en Allemagne suite aux élections et à l'adoption tardive du budget fédéral ; à un important cycle d'investissements pour soutenir l'expansion des capacités (13 nouvelles usines) ou encore aux coûts de montée en puissance de la production des fuselages du F-35 qui pèsent sur les marges.



'Nous anticipons une réaction négative du marché à court terme compte tenu des résultats inférieurs aux attentes et de la faible conversion de trésorerie. Cependant, tout repli initial pourrait être de courte durée, car la faiblesse des résultats déjà annoncée et la confirmation des prévisions devraient rassurer les investisseurs : le problème réside dans le calendrier, et non dans la demande', indique Saïma Hussain, chargée du dossier chez AlphaValue.



A la suite de cette publication, le titre gagnait toutefois un peu plus de 2% à la Bourse de Francfort. En effet, malgré les pressions conjoncturelles, le carnet de commandes se maintient à un niveau record de 63,8 milliards d'euros et les prévisions pour l'exercice 2025 sont confirmées, soutenues par une demande de défense robuste.