Rheinmetall sécurise une commande majeure de munitions rôdeuses auprès d'un pays de l'OTAN
Publié le 26/11/2025 à 16:12
Rheinmetall annonce avoir reçu d'un client de l'OTAN des commandes portant sur plusieurs centaines de systèmes de munitions rôdeuses HERO, pour un montant brut situé entre 100 et 200 MEUR ("low three-digit-million-euro range").
Les livraisons débuteront au 1er trimestre 2026 et s'achèveront d'ici fin 2026, avec une production assurée en Italie par RWM Italia en partenariat avec UVision Air.
Les systèmes intègrent des ogives antichars de dernière génération développées par Rheinmetall. La gamme concernée couvre les HERO 30, 120 et 400, déjà commandés par plusieurs pays de l'OTAN.
Le groupe rappelle renforcer depuis plusieurs années son offre en drones et contre-drones, incluant notamment le drone de reconnaissance LUNA NG et des capacités de défense allant des brouilleurs aux lasers haute énergie.