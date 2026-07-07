Rheinmetall signe un important contrat pour fournir des obus à l'Ukraine

Le groupe allemand fournira des munitions d'artillerie à l'Ukraine dans le cadre d'une commande passée par "un Etat membre de l'OTAN", avec des livraisons prévues d'ici avril 2027.

Rheinmetall annonce la fourniture de plusieurs milliers d'obus d'artillerie de 155 mm et de charges propulsives à l'Ukraine, dans le cadre d'un contrat attribué par un Etat membre de l'OTAN.



Comptabilisé au 2e trimestre 2026, le contrat représente un montant de "plusieurs dizaines de millions d'euros". La production a déjà débuté et les livraisons doivent être achevées avant avril 2027.



Les obus ER02A1 B/B sont fabriqués en Espagne par Rheinmetall Expal Munitions, tandis que les charges propulsives modulaires DM72 sont fournies par Nitrochemie.



Déjà en service dans plusieurs pays de l'OTAN, ces munitions sont compatibles avec un large éventail de systèmes d'artillerie de 155 mm. Rheinmetall rappelle poursuivre l'extension de ses capacités de production et vise une capacité annuelle d'environ 1,5 million d'obus de 155 mm d'ici 2030.



Le titre Rheinmetall progresse de 0,25% ce matin, au sein d'un DAX 40 en baisse de 0,15%.