Rheinmetall va créer une coentreprise avec MBDA dans les armes laser
Rheinmetall et MBDA font part de leur volonté de créer une coentreprise en Allemagne, sous la forme d'une GmbH (société à responsabilité limitée selon le droit allemand) pour leurs activités de laser naval au 1er trimestre 2026.
Sur la base de leur coopération existante depuis 2019 et de la mise en oeuvre réussie d'un démonstrateur laser naval, la nouvelle entreprise développera et fournira des systèmes d'armes laser innovants et performants, initialement destinés à la marine.
La marine allemande doit recevoir un système d'armes laser opérationnel pour compléter ses canons et missiles guidés. Il est particulièrement efficace pour contrer les drones et autres cibles très agiles à courte et très courte portée.
MBDA et Rheinmetall se disent "idéalement placés pour accomplir cette tâche", ayant auparavant développé conjointement un démonstrateur déjà intégré sur un navire de guerre et testé avec succès en conditions opérationnelles pendant un an.
"L'un des objectifs est de maintenir, créer et développer des emplois en Allemagne à long terme, ainsi que d'assurer la souveraineté nationale et la sécurité de l'approvisionnement en temps de crise", explique Roman Köhne, responsable armes et munitions de Rheinmetall.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (38,7%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (26%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- capteurs, actionneurs et systèmes de moteurs (20,8%) : actionneurs, systèmes de recirculation des gaz d'échappement, soupapes d'étranglement, volets de gaz d'échappement pour moteurs électriques, électrovannes, pompes, etc. utilisés dans des applications de gestion thermique et des fluides dans les secteurs de la mobilité et de l'industrie ;
- solutions électroniques (13,5%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation ;
- autres (1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (30,4%), Europe (46,6%), Asie et Proche-Orient (9,6%), Amériques (7,6%) et autres (5,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.