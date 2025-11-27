Rheinmetall va fournir jusqu'à mille camions à l'armée danoise
Publié le 27/11/2025 à 16:07
Ce contrat s'accompagne d'une première commande pour plus de 100 camions, une commande se montant en dizaines de millions d'euros et qui a été enregistrée dans les comptes du groupe allemand au titre du 4e trimestre 2025.
Rheinmetall précise que ces nouveaux camions seront acquis dans le cadre du renforcement d'une brigade d'infanterie lourde danoise, et que les premières livraisons dans le cadre du contrat seront effectuées avant la fin de 2027.
La commande comprend également des services tels que la maintenance, les pièces détachées et l'entraînement des véhicules. À la même occasion, le contrat de maintien de la flotte existante est prolongé de 4 années supplémentaires.